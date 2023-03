ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଦୁଇ ଦେଶ କଏହି କାହା ଆଗରେ ନାଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁକ୍ରେନର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୁଷିଆ ଫେଡେରେଶନକୁ ଲୋକ (ବିଶେଷକରି ଶିଶୁ) ବେଆଇନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ।

ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଋଷ ବାରମ୍ବାର ଖାରଜ କରି ଆସୁଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ କୋର୍ଟର ପ୍ରି-ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାମ୍ବର-୨ ପୁଟିନଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ମାରିଆ ଆଲେକ୍ସେଭେନା ଲଭୋଭା-ବେଲୋଭା।

BREAKING: The International Criminal Court issued an arrest warrant against Russian President Vladimir Putin, accusing him of being responsible for war crimes committed in Ukraine https://t.co/CHBH9If6H5 pic.twitter.com/2eE16OUwT2

— Reuters (@Reuters) March 17, 2023