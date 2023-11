(video)ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ଏପରି କିଛି କହିଲେ ଭାଇଜାନ୍‌, ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍‌

ମୁମ୍ବାଇ:ସଲମାନ ଖାନ୍ ଓ କାଟ୍ରିନା କୈଫ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ‘ଟାଇଗର ୩’ର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ମନାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦୦କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୀପାବଳି ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ କମ୍ ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ India vs Australia ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Mumbai: Superstar #SalmanKhan during a fan event of #Tiger3 expressed confidence that Team India will win the World Cup title clash against Australia on Sunday.

"India won all matches so far and during the ongoing World Cup, we came up with Tiger 3. Our film drew good… pic.twitter.com/O4WMik1uoG

— ANI (@ANI) November 18, 2023