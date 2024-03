(Video) ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ CM ସିଦ୍ଧରମୈୟା, କହିଲେ-‘କେହି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କାଫେରେ ବୋମା ବ୍ୟାଗ ରଖିଥିଲେ’

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଶୁକ୍ରବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରମେଶ୍ୱରମ୍ କାଫେରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମରେ 9 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯାଇ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାଫେରେ ବ୍ୟାଗ ରଖିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଗ କାଫେକୁ ନେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଥିରେ IED ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଗ ନେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଟୋକେନ୍ କିଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ପରେ ସେ ବୋମା ଥିବା ବ୍ୟାଗ ଛାଡିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍କାନ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ତୀବ୍ରତା ବିସ୍ଫୋରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିସ୍ଫୋରଣ। ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର. ଜି ପରମେଶ୍ୱର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହ୍ୱାଇଟଫିଲ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରମେଶ୍ୱରାମ କାଫେରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅତି କମରେ ୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାଫେରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧ ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ନିକଟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

