IPL-2024 ପୂର୍ବରୁ ସଂକଟରେ ସୁପର କିଙ୍ଗସ! କନୱେଙ୍କ ପରେ ଆହତ ହେଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ପୂର୍ବରୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି ଆହତ ସମସ୍ୟା । ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଏବଂ ଡିଭନ୍ କନୱେଙ୍କ ପରେ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମଥୀଷା ପଥୀରାନା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ପଥୀରାନାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ‘ଗ୍ରେଡ-୧ ହାର୍ମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ’ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ।

୨୦୨୩ ଆଇପିଏଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ତରଫରୁ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ପେସର୍ ମଥୀସା ପଥୀରାନା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ‘ଗ୍ରେଡ-୧ ହାର୍ମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ’ ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ନିଜ ସ୍ପେଲ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

🚨 Team Updates

Matheesha Pathirana will not be available for selection for the 3rd T20I, as the player has sustained a Grade 1 hamstring injury on his left leg.

Pathirana suffered the injury while bowling in the 2nd T20i game. #BANvSL pic.twitter.com/HxfDwmHiAp

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) March 8, 2024