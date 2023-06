(Video) ଚୀନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଚି କି ‘ବିପର୍ଯ୍ୟୟ’? ଦେଖନ୍ତୁ ଝଡ଼ରେ କିପରି ଛାତ ସହ ଉଡିଗଲେ ଲୋକେ, ଅନେକ ଆହତ

ବେଜିଂ: ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ କେରଳ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଚୀନ୍‌ର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଛାତ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଝଡର କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଛାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଲୋକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚି ପଡିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୀନ ହୁବେଇ ପ୍ରଦେଶର ଅଟେ।

ସାଉଥ ଚୀନ ମର୍ନିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୬ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ଛାତ ଉଡିଯିବା ପରେ, ବହୁ ଲୋକେ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଚୀନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଟେରାସରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଏକ ଘରୋଇ କୋଠରୀରେ ଖସିପଡିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

In China, café visitors tried to secure the roof from the wind, but it backfired! 😳🌪️ People ended up flying into the sky with the roof! 🪂 pic.twitter.com/NOq0BVDwEq

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 13, 2023