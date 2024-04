(Video)ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଭୋଟଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଘର ଘର ଯାଇ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲୋଟରେ ଭୋଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି କର୍ମୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲୋଟ୍‌ରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍‌କ ବ୍ୟତିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ୮୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମତଦାତାଙ୍କ ଲାଗି ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲୋଟରେ ମତଦାନର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମୀ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟରେ ଭୋଟିଂ କରିବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍‌କ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ।

#WATCH | Tamil Nadu: Process of casting postal votes begins in Kanchipuram Constituency. The process will end on April 11 here. 15 teams with high security are involved in Postal vote collection work. pic.twitter.com/B5dozcPKcW

— ANI (@ANI) April 8, 2024