କାହିଁକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି #BoycottAliaBhatt ! ‘Darlings’ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ

ମୁମ୍ବାଇ: ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ‘Darlings’କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିବାଦ । ବଲିଉଡର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଏହି ଅପକମିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମକୁ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ କାହିଁକିର ରିଲିଜର ଦିନକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଧରିଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ କାରଣ ।

ପ୍ରକୃତରେ ପିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଉଠିବାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ସିନେମାର ଷ୍ଟୋରୀ । ଏଥିରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ ଆଲିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ନଟିଜେନ୍ସ ଏହା ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇବା ସହ ବୟକଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ।

ଫିଲ୍ମରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଥିବା ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଘଟିଥିଲା ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ଠିକ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଏହାକୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ହାସଟ୍ୟାଗ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ।

#BoycottAliaBhatt who is endorsing DV on Men.

Imagine if the genders were reversed! pic.twitter.com/OK4EDAe3pS

— Catachi (@itachi_senpai1) August 3, 2022