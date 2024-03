କାହିଁକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ରାଜନୀତିକୁ ଖେଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କହିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ଏସିବି) ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ନିରପେକ୍ଷ ଓ ରାଜନୀତିମୁକ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏସିବି ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବୋଲି କହିଛି । ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ସିରିଜରୁ ଓହରିଯାଇଛି କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ।

କ୍ରିକେଟକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଏସିବି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହି ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଖୁସି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ନିଜର ନୀତି ଲାଗୁ ନ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ର ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏସିବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ।

ACB Stand Firm and Advocate for Politics-Free Cricket

ACB expresses disappointment over Cricket Australia's decision to postpone yet another bilateral tour to Afghanistan and reiterates its stance on neutral & politics-free cricket across the globe.

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 20, 2024