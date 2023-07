ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନରେ ମୁଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟ ଜରିରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ୍ରୁର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଗୀତା କଲୋନୀର ଏକ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ନିକଟରେ ପଲିଥିନରେ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହର ଶହ ଶହ ଖଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଆସିଥିବା ଏହି ଖବର ପୁଣିଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ କରି ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ ପାରମଦିତ୍ୟର ଯୁଗ୍ମ ସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି କଳା ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନରେ ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡ ଅଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଲିଥିନରେ ଶହ ଶହ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଲମ୍ବା କେଶ ଆଧାରରେ, ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ, ଏହା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାବେଳେ ଡିସିପି କାଲସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଟୱାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ଅପରାଧ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅର୍ଥୋ-ଫରେନସିକସ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକର ମାମଲାର ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ମନେପକାଇଦେଇଛି। ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକରଙ୍କ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଲିଭ-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ଅଫତାବ ପୁନାୱାଲା ତାଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶରେ କାଟି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ-ତିନିମାସ ପାଇଁ ମେହେରାଲୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

VIDEO | Delhi Police recovered chopped up body of a woman near Geeta Colony flyover earlier today. More details are awaited. pic.twitter.com/muMRgoaxzI

— Press Trust of India (@PTI_News) July 12, 2023