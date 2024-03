ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଲେ ସଂଘର୍ଷ, IPL ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହୋଇଗଲା ଝଗଡା, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତକାଲି (୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୪ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।

ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଲୋକ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଝଗଡା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭିଡିଓରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଉଭୟ ପ୍ରଶଂସକ କିପରି ନିଜ ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହଟାଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଦଳର ନୂତନ କ୍ୟାପଟେନ୍ କରିଛି । ଦଳ ପରିଚାଳନାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ । ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୮୦ ହଜାର ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ହୁଟିଂ କରିଥିଲେ ।

Fight Between #ONEFAMILY

Hardik Pandya fans abused Rohit Sharma fans and they were fighting yesterday.

One bad decision of Mumbai Indians managment completely broken Mumbai Indians team and divided fans in parts. pic.twitter.com/ycXLTCnlNc

— Satya Prakash (@Satya_Prakash08) March 25, 2024