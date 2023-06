ବୋଲ ମାନୁନି ନିଆଁ ; ଜଳୁଛି ୬୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କଲବଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗଛ ଖୋଜି ପାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲାଣି । ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ଗଛ ସବୁ କଟା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ ତ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହ ସମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ କରୁଛିି ।

ଋଷର କାଜାଖସ୍ତାନର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଳୁଛି । ନିଆଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଶୁ-ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମେତ କିଛି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି । ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Military personnel of the Ministry of Defense are involved in #extinguishing a fire in the Abai region

The hot weather led to the resumption of a forest fire on the territory of the Batpayevsky forestry in the eastern region. pic.twitter.com/WKBPF0XAum

— Ministry of Defence of the Republic of Kazakhstan (@modgovkz) June 9, 2023