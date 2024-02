ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ‘ଶ୍ୱେତପତ୍ର’; ସରକାର କହିଲେ- ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା ଏହି ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ହେବ। ମୂଳତଃ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଏ । ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman lays on the Table a copy of the 'White Paper on the Indian Economy' today, in Lok Sabha pic.twitter.com/oYFwUHtSeE

— ANI (@ANI) February 8, 2024