ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବର! ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଚାରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମଞ୍ଚରେ ନାଚିଲେ

ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ ବିବାହ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣେ ବର ଚାରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତରେ ହୋଇପାରେ ।

ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ :-

ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ବିବାହ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବରକୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୪-୪ କନ୍ୟା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ଫୁଲମାଳ ଧରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଚାରିଜଣ କନ୍ୟା ଜଣ ଜଣ କରି ବରକୁ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟା ନିଜ ବରକୁ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ବରକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ।

Can somebody tell me, where is this happening? A man can marry with 4 girls at a time? Really? https://t.co/ifA5hqNHfp

— KRK (@kamaalrkhan) December 7, 2023