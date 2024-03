Breaking: ଏହି ଦିନ ଖୋଲିବ ବାବା କେଦାର ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭ ଅବସରରେ ବାବା କେଦାରନାଥ ଧାମଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓମକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଉଖିମଠରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୧୦ ମଇ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ବାବା କେଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଏଥିସହ ଟ୍ରଲି ଶୀତଦିନିଆ ଆସନ ଓମକେରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ୬ ମଇରେ ଛାଡିବ।

ଅନ୍ୟ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବା କେଦାରନାଥ ରାୱଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭ ସମୟ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବଦ୍ରି କେଦାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜେନ୍ଦ୍ର ଅଜୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଡୋଲି ମେ’ ୬ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟପ ଦେଇ ଯିବା ପରେ ମେ ୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ​​ପହଞ୍ଚିବେ।

ଆଜି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଓମକେରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜେନ୍ଦ୍ର ଅଜୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ଓମକେରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉଖିମଠରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

