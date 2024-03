‘ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ’, ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦେଲେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ଭେଟେରାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହ । ରାଜନୈତିକ ପିଚରେ ନୂଆ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ କି ଯୁବରାଜ ? ଏହାକୁ ନେଇ ଲାଗିରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା । ସେ ପଞ୍ଜାବର ଗୁରଦାସପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଏନେଇ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାସନ୍ । ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଙ୍ଗଠନ @YOUWECAN ଜରିଆରେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।’ ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ଥିବା ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ହଟାଇ ଗୁରୁଦାସପୁରରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ । ନିତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବର ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯୁବରାଜ ଏହି ଖବର ସତ୍ୟାସତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।

Contrary to media reports, I'm not contesting elections from Gurdaspur. My passion lies in supporting and helping people in various capacities, and I will continue to do so through my foundation @YOUWECAN. Let's continue making a difference together to the best of our abilities❤️

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 1, 2024