(Video) ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଟ୍ୱିଟ କରି ରେଳବାଇକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଛୁଟିଦିନକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେନରେ ଭିଡ, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସଠିକ ସମୟରେ ପହଁଚିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଟ୍ୱିଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ୍ସରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଟ୍ରେନର କନଫର୍ମ ଟିକେଟ କିଣି ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା ଟ୍ରେନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ । ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଳବାଇ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଏବଂ ମୋ ଦିୱାଲୀ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିପାରିନାହାନ୍ତି । ଏଥିରେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହଯୋଗ ନାହିଁ ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ଟ୍ରେନରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଟ୍ରେନର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଭଦୋଦରର ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରେଳ ପୋଲିସକୁ ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିଡ ଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

PNR 8900276502

Indian Railways Worst management

Thanks for ruining my Diwali. This is what you get even when you have a confirmed 3rd AC ticket. No help from Police. Many people like me were not able to board. @AshwiniVaishnaw I want a total refund of ₹1173.95 @DRMBRCWR pic.twitter.com/O3aWrRqDkq — Anshul Sharma (@whoisanshul) November 11, 2023

ସୁରଟରେ, ବିହାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧସେଇ ପଶିବାରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏଥିରେ ହତାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି । ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଦେଶରେ ରେଳବାର ୧୭୦୦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସେବାରେ ଚାପ ପକାଇ ୨୬ ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୨୬ ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ୱର୍ଥ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Huge rush of people at Anand Vihar- Kaushambi on Delhi-UP border near the Anand Vihar railway station and inter-state bus terminal pic.twitter.com/DkDXSgganz — ANI (@ANI) November 11, 2023

#WATCH | Gujarat | A stampede situation ensued at Surat railway station due to heavy crowd; one person died while three others were injured. The injured were shifted to the hospital: Sarojini Kumari Superintendent of Police Western Railway Vadodara Division (11.11) pic.twitter.com/uAEeG72ZMk — ANI (@ANI) November 11, 2023